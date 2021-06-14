Ляшко: мы не прогнозируем такого всплеска COVID как в 2020 году

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса , который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.

Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.

Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.

"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал он