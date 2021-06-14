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Ляшко: ми не прогнозуємо такого сплеску COVID як у 2020 році

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 23:55
Ляшко: ми не прогнозуємо такого сплеску COVID як у 2020 році Фото: мінстр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз не прогнозується такого сплеску коронавірусу, який був навесні 2020 року. Тоді, за його словами, медична система не справлялась.

Про це він сказав в програмі Свобода слова на ICTV.

Ляшко зазначив, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на грані колапсу", - сказав він

Напередодні Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.

Нагадаємо, вакцинація від COVID у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві не буде проводитися на ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня.

Нагадаємо, у київському МВЦ роблять найбільше число щеплень від COVID серед усіх пунктів масової вакцинації по країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулі вихідні прищепили більше 31 000 осіб в таких пунктах, причому у київському - майже 6 500.

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