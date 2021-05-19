Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев. Если станет министром

На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть сделать 10 млн прививок.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.

"10 млн прививок, то есть (вакцинируют, - ред.) 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно", - подчеркнул Ляшко.