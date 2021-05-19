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Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев. Если станет министром

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Киев, Среда 19 мая 2021 15:30
Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев. Если станет министром Фото: главный санитарный врач Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть сделать 10 млн прививок.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.

"10 млн прививок, то есть (вакцинируют, - ред.) 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, накануне Верховная рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

Во фракции "Слуга народа" надеются, что его вероятный преемник Виктор Ляшко сможет нарастить темпы вакцинации.

"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, у нас шансы возрастут в плане более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад (заболеваемости, - ред.), и фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал глава партии Александр Корниенко.

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