Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 млн украинцев. Если станет министром
На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть сделать 10 млн прививок.
Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.
"10 млн прививок, то есть (вакцинируют, - ред.) 5 млн украинцев. Но это как минимум и гарантированно", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, накануне Верховная рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.
Во фракции "Слуга народа" надеются, что его вероятный преемник Виктор Ляшко сможет нарастить темпы вакцинации.
"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, у нас шансы возрастут в плане более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад (заболеваемости, - ред.), и фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал глава партии Александр Корниенко.