Ляшко обіцяє за літо вакцинувати 5 млн українців. Якщо стане міністром

На посаді міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє повністю вакцинувати 5 млн українців за літній період. Тобто зробити 10 млн щеплень.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Зокрема, на засіданні профільного комітету, який розглядає його призначення міністром охорони здоров'я, він дав обіцянку, що в літній період буде зроблено 10 млн щеплень.

"10 млн щеплень, тобто (вакцинують, - ред.) 5 млн українців. Але це як мінімум і гарантовано", - підкреслив Ляшко.