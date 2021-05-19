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Ляшко обіцяє за літо вакцинувати 5 млн українців. Якщо стане міністром

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Київ, Середа 19 травня 2021 15:30
Ляшко обіцяє за літо вакцинувати 5 млн українців. Якщо стане міністром Фото: головний санітарний лікар Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На посаді міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє повністю вакцинувати 5 млн українців за літній період. Тобто зробити 10 млн щеплень.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Зокрема, на засіданні профільного комітету, який розглядає його призначення міністром охорони здоров'я, він дав обіцянку, що в літній період буде зроблено 10 млн щеплень.

"10 млн щеплень, тобто (вакцинують, - ред.) 5 млн українців. Але це як мінімум і гарантовано", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, напередодні Верховна рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Його звільнення пояснили провалом кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.

У фракції "Слуга народу" сподіваються, що його ймовірний наступник Віктор Ляшко зможе наростити темпи вакцинації.

"Якщо Ляшко з тим підходом, з яким підійшов до карантину, підійде до вакцинації, у нас шанси зростуть в плані більш інтенсивної вакцинації наших громадян. Зараз є спад (захворюваності, - ред.), і фактично у нас є кілька місяців, щоб провести вакцинацію, але треба просто зайнятися цим ", - сказав глава партії Олександр Корнієнко.

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