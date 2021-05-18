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В СН надеются, что Ляшко в течение лета сможет нарастить темпы вакцинации в Украине

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Вторник 18 мая 2021 12:32
В СН надеются, что Ляшко в течение лета сможет нарастить темпы вакцинации в Украине Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В партии "Слуга народа" ожидают, что Виктор Ляшко нарастит темпы вакцинации в Украине после назначение главой Министерства здравоохранения. Это можно сделать в течение лета.

Такое мнение высказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время общения с журналистами.

Комментируя отставку Максима Степнова он отметил, что надо "менять кандидатуру, если к ней возникли вопросы". В то же время, он напомнил, что на должность Степанова, скорее всего, назначат Ляшко.

"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, у нас шансы возрастут в плане более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад (заболеваемости коронавирусом, - ред.), и фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал Корниенко.

Напомним, что на заседании фракции "Слуга народа" большинство депутатов поддержала отставку Максима Степанова. При этом, сам министр здравоохранения не готов к этому.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" решили, что на должность министра здравоохранения предложат Виктора Ляшко.

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