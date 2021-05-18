В СН надеются, что Ляшко в течение лета сможет нарастить темпы вакцинации в Украине
В партии "Слуга народа" ожидают, что Виктор Ляшко нарастит темпы вакцинации в Украине после назначение главой Министерства здравоохранения. Это можно сделать в течение лета.
Такое мнение высказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время общения с журналистами.
Комментируя отставку Максима Степнова он отметил, что надо "менять кандидатуру, если к ней возникли вопросы". В то же время, он напомнил, что на должность Степанова, скорее всего, назначат Ляшко.
"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, у нас шансы возрастут в плане более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад (заболеваемости коронавирусом, - ред.), и фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал Корниенко.
Напомним, что на заседании фракции "Слуга народа" большинство депутатов поддержала отставку Максима Степанова. При этом, сам министр здравоохранения не готов к этому.
Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" решили, что на должность министра здравоохранения предложат Виктора Ляшко.