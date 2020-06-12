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Ляшко назвал условия усиления карантина в регионах

Новости » Общество     12.06.2020 - 23:14
Ляшко назвал условия усиления карантина в регионах
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Если три дня подряд фиксируют повышение заболеваемости, карантин должны усиливать

Регионы должны усиливать карантинные мероприятия, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом. Такое условие прописано в адаптивном карантине.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что решение о том, какие именно карантинные меры должны быть усилены, принимает региональная власть.

"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано, если три дня подряд есть превышение показателей, которые характеризуют возможность запуска смягчения, инцидентность, заполненность коек и уровни тестирования, то региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад, какие смягчения, которые они допустили, надо отменять и переходить на более жесткий режим", - сказал Ляшко

Ранее сообщалось, что в Житомире усилили карантинные меры после трех дней повышения заболеваемости.

Напомним, во Львовской области продлили карантин до 19 июня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины карантинВиктор Ляшко
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