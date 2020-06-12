Ляшко назвав умови посилення карантину в регіонах

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Якщо три дні поспіль фіксують підвищення захворюваності, карантин мають посилювати

Регіони мають посилювати карантинні заходи, якщо протягом трьох днів фіксується підвищення захворюваності на коронавірус. Така умова прописана в адаптивному карантині.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що рішення про те, які саме карантинні заходи мають бути посилені, приймає регіональна влада.

"Ми зараз в адаптивному карантині і там чітко прописано, якщо три дні поспіль є перевищення показників, які характеризують можливість запущення пом'якшення, інцидентність, заповненість ліжок і рівні тестування, то регіональна комісія техногенної екологічної безпеки приймає рішення про те, як вони відходять назад, які пом'якшення, які вони допустили, треба скасовувати і переходити на більш жорсткіший режим", - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі посилили карантинні заходи після трьох днів підвищення захворюваності.

Нагадаємо, у Львівській області продовжили карантин до 19 червня.

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Автор: Инна Собора