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В Житомире ужесточили карантин

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 22:10
В Житомире ужесточили карантин
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Местные власти ввели первый этап ужесточения карантина

В Житомире ужесточили карантинные меры. Три дня в городе фиксировали рост заражения коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, местные власти ввели первый этап ужесточения карантина.

"В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили", - сообщил он.

Он также напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей.

Напомним, Владимир Зеленский призвал установить причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

Кроме того, во Львовской области продлили карантин до 19 июня.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЖитомирКоронавирускарантин
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