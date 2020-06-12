Львовская область вновь продлила карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области слишком большое количество больных коронавирусом

Во Львовской области продлили карантин до 19 июня. Соответствующее решение в пятницу, 12 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, в области стабильно фиксируют высокие показатели по количеству госпитализированных коронавирусом.

"Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю", - сообщили в ОГА.

Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится 19 июня.

Отметим, по состоянию на 12 июня во Львовской области зафиксировано 2526 больных коронавирусом, из них 598 - выздоровели. При этом за последние дни в Украине фиксируют рост количества новых заболеваний. Сейчас в стране подтверждено 29 753 заболевания, умерли от осложнений 870 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Львовская области и еще девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

Также сообщалось, что Киев может ужесточить карантин, если количество больных на 100 тысяч населения будет составлять 24 человека.

Кроме этого президент Украины Владимир Зеленский призвал установить причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Автор: Игорь Литвиненко