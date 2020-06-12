ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Львовская область вновь продлила карантин

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 15:58
Львовская область вновь продлила карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области слишком большое количество больных коронавирусом

Во Львовской области продлили карантин до 19 июня. Соответствующее решение в пятницу, 12 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, в области стабильно фиксируют высокие показатели по количеству госпитализированных коронавирусом.

"Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю", - сообщили в ОГА.

Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится 19 июня.

Отметим, по состоянию на 12 июня во Львовской области зафиксировано 2526 больных коронавирусом, из них 598 - выздоровели. При этом за последние дни в Украине фиксируют рост количества новых заболеваний. Сейчас в стране подтверждено 29 753 заболевания, умерли от осложнений 870 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Львовская области и еще девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

Также сообщалось, что Киев может ужесточить карантин, если количество больных на 100 тысяч населения будет составлять 24 человека.

Кроме этого президент Украины Владимир Зеленский призвал установить причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЛьвовЛьвовская областькарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь