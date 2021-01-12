Ляшко назвал условие отмены самоизоляции для въезжающих из Крыма и ОРДЛО

Гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию. Для этого они должны получить отрицательный тест на коронавирус.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Согласно постановлению Кабинета министров:
Ранее самоизоляция не применялась к гражданам младше 12 лет, которые едут поступать в университет или студентам, а также работникам официальных международных миссий и организация аккредитованных в Украине.
Ляшко добавил, что тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.
Напомним, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.
Также сообщалось, что Украина значительно расширила список стран "красной зоны".