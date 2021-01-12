Ляшко назвав умову скасування самоізоляції при в'їзді з Криму і ОРДЛО

Громадянам, які в'їжджають на територію України з окупованого Криму і Донбасу, не потрібно буде проходити самоізоляцію. Для цього вони повинні отримати негативний тест на коронавірус.
Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Згідно з постановою Кабінету міністрів:
Раніше самоізоляція не застосовувалася до громадян молодше 12 років, які їдуть вступати до університету або студентам, а також працівникам офіційних міжнародних місій і організація акредитованих в Україні.
Ляшко додав, що тести на антиген будуть безкоштовними для громадян України.
Нагадаємо, 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.
Також повідомлялося, що Україна значно розширила список країн "червоної зони".