UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ляшко: в национальном календаре вакцинации может появиться новая прививка

Автор: Артем Горовенко

В национальном календаре вакцинации в Украине может появиться новая прививка, которую бесплатно будут делать детям. Это прививка от пневмококка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на форуме "Украина 30".

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID", - отметил Ляшко.

Отметим, пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной, например, в США - с 2000 года. В Украине такую прививку можно сделать только за свои деньги.

Напомним, в Украине в календарь обязательных прививок для детей включены 10 болезней: туберкулез, полиомиелит и так далее. Санкции за отказ прививать детей - от недопуска в школу или садик до денежных штрафов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоВакцинация