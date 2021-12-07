Ляшко: в национальном календаре вакцинации может появиться новая прививка

В национальном календаре вакцинации в Украине может появиться новая прививка, которую бесплатно будут делать детям. Это прививка от пневмококка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на форуме "Украина 30".
"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID", - отметил Ляшко.
Отметим, пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной, например, в США - с 2000 года. В Украине такую прививку можно сделать только за свои деньги.
Напомним, в Украине в календарь обязательных прививок для детей включены 10 болезней: туберкулез, полиомиелит и так далее. Санкции за отказ прививать детей - от недопуска в школу или садик до денежных штрафов.