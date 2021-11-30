Укол каждому. Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам

Все больше стран мира делают обязательными прививки от "ковида" для отдельных профессиональных категорий, а некоторые вообще вводят обязательную вакцинацию для всего взрослого населения. О том, почему в вопросе прививок общественный интерес доминирует над частным, к каким мерам прибегают в различных странах мира и возможна ли в Украине всеобщая обязательная вакцинация – подробнее в материале РБК-Украина.

64% населения, получившего хотя бы один укол вакцины от коронавируса. Для Украины такой показатель пока выглядит лишь среднесрочной целью на будущее – пока что уровень вакцинации в стране примерно в два раза меньше. Тогда как для властей Австрии он стал причиной для жестких мер уже сейчас – введения обязательной вакцинации всего взрослого населения. Действительно, пока что страна отстает от многих других членов Евросоюза, особенно Западной Европы.

Решение официальной Вены активизировало дискуссии в других европейских странах на предмет обязательных прививок от "ковида". И по мере того, как по миру распространяется новый, еще более опасный штамм "Омикрон", эти дискуссии наверняка станут еще острее. Рассмотреть возможность обязательной вакцинации призвали и во Всемирной организации здравоохранения.

Терпение на исходе

По словам канцлера Австрии Александра Шалленберга, преодолеть текущую волну заболеваемости, самую высокую в стране за все время пандемии, можно только жесткими мерами. До 13 декабря объявлен всеобщий локдаун, а с 1 февраля следующего года вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех взрослых, не имеющих медицинских противопоказаний.

Юридический механизм еще прорабатывается, согласно планам правительства, отказавшиеся делать укол по истечению переходного периода будут получать штраф в 3600 евро. Отказ от бустерной дозы может обойтись в 1500 евро.

Такие инициативы ожидаемо встретили резкую реакцию в австрийском обществе, на акции протеста вышли десятки тысяч человек. При этом заметную роль традиционно играли различные ультраправые группировки – ядро всех европейских движений против карантина и прививок.

Австрия – первая европейская страна, решившая сделать прививки от "ковида" обязательными, но в мире такие практики уже существуют. Еще в феврале, после долгих дискуссий о том, не нарушает ли вакцинация принципы ислама, обязательные прививки ввели в Индонезии. Отказникам грозит невыплата социальных пособий и штрафы.

Списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, увеличиваются (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Такие нормы приняты и в тихоокеанских Федеративных Штатах Микронезии. В июле прививки для всех взрослых сделали обязательными в Таджикистане. Аналогичные меры приняты и в соседнем Туркменистане, где по официальным данным до сих пор не зафиксировали ни одного случая заболевания (по неофициальным данным коронавирус в стране, естественно, есть).

Некоторые страны не вводят формальной нормы о всеобщей вакцинации, но создают условия, при которых нормальная жизнь без прививки фактически невозможна. К примеру, в Саудовской Аравии вакцинация нужна не только чтобы попасть на свое рабочее место, как в государственном, так и в частном секторе, но и для входа в любое учреждение любой формы собственности.

Большинство стран мира идут по более гибкому пути, сочетая обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий с ограничениями для непривитых. Иногда в качестве альтернативы допускаются негативные результаты свежего теста на коронавирус.

Так, в Италии с октября все сотрудники государственных и частных предприятий для допуска на рабочие места должны иметь сертификат о вакцинации или негативный тест, сделанный на протяжении последних 48 часов. Иначе – принудительный уход в отпуск за свой счет и штрафы для тех, кто все же приступил к работе.

Обязательной является вакцинация работников госсектора в США, Канаде, Коста-Рике и многих других государствах. Причем Коста-Рика стала первой страной, сделавшей вакцинацию от "ковида" обязательной еще и для детей 5-11 лет.

Среди отдельных профессий чаще всего под обязательную вакцинацию попадают медицинские работники, учителя и сотрудники домов престарелых. Но в Китае прививки надо делать и всем рабочим на стройках, в том числе поварам и охранникам, а в штате Западная Австралия – шахтерам и работникам нефтегазовых месторождений.

Планы властей о расширении вакцинации иногда срываются в странах, где особое внимание уделяется вопросам прав человека. К примеру, в сентябре президент США Джо Байден жестко раскритиковал своих сограждан, которые не хотят идти за прививкой. "Мы были терпеливыми. Но наше терпение истощается. Ваш отказ от прививок дорого обходится всем нам", – заявил Байден.

По его плану, с 4 января следующего года, все частные компании, в которых работает больше 100 человек, должны ввести обязательную вакцинацию своих сотрудников или проводить для них еженедельные тесты. Но против этой инициативы было подано много исков, в итоге ее заблокировал суд.

При этом сама идея повсеместной вакцинации совершенно не нова. Благодаря ей удалось победить одну из самых страшных болезней в истории человечества – натуральную оспу. А сейчас обязательная прививка хотя бы от одной инфекции предусмотрена более чем в ста странах мира (в Украине в календарь обязательных прививок для детей включены 10 болезней: туберкулез, полиомиелит и т.д.). Санкции за отказ прививать детей – от недопуска в школу или садик до денежных штрафов.

Обязательная вакцинация от некоторых болезней действует в мире уже давно (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Конечно, во многих странах мира такие подходы пытались оспаривать в судебном порядке. Но в апреле этого года Европейский суд по правам человека вынес решение по иску нескольких чешских семей, не желавших прививать своих детей. ЕСПЧ признал обязательность вакцинации правомерной. "Эти меры могут рассматриваться в демократическом обществе как необходимые", – отметил суд.

Действительно, поскольку речь идет об инфекционных заболеваниях, право человека распоряжаться своим телом и здоровьем по своему усмотрению входит в очевидный конфликт с необходимость обеспечить здоровье всего общества – и общественный интерес тут явно превалирует над частным.

Впрочем, сторонники конспирологических теорий о всеобщем "ковидном" заговоре неких "мировых элит" против "простых людей" такие аргументы вряд ли воспримут. Скорее наоборот – всеобщая вакцинация только укрепит их заблуждения.

Как отмечает издание Time, введение обязательной вакцинации подтолкнет небольшую группу невакцинированных австрийцев все-таки сделать укол. Но большинство из них могут уйти в еще более жесткое отрицание.

С другой стороны, перспектива получить многотысячные штрафы и лишиться работы способна победить многие предрассудки. Как заявил на днях министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, к концу этой зимы каждый немец "либо вакцинируется, либо переболеет, либо умрет".

Консенсусное решение

В Украине обязательную вакцинацию всех взрослых вводить не планируют, сообщил РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. "Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", – сказал он.

Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательны для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также вузов, школ, детских садиков и прочих образовательных учреждений. С 9 декабря этот перечень планируют расширить: вакцинация станет обязательной для работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми управляют органы центральной исполнительной власти, и организаций, предоставляющих социальные услуги.

Но в Минздраве этим ограничиваться не собираются. Предполагается сделать прививки обязательными для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений. Как подтвердили РБК-Украина в Минздраве, сейчас этот проект находится на стадии общественного обсуждения.

"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии, необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", – подчеркнули в министерстве в ответе на запрос издания.

В Украине пока не планируют вводить обязательную вакцинацию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, вопрос обязательной вакцинации во многом перекликается с вопросом о введении тотального локдауна. То есть с медицинской точки зрения такие меры выглядят оправданными. Но свою роль играют и другие факторы, в первую очередь, экономика.

"Надо ли рассматривать обязательную вакцинацию? Да, рассматривать надо. Потому что это обеспечивает защиту населения, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения, позволяет тем людям, которые требуют срочной или плановой госпитализации, получить эту помощь и т.д. Но есть и ряд других аспектов – как минимум этические и юридические", – отметил Ганиченко.

По его словам, в вопросе обязательной вакцинации, в том числе и для отдельных категорий населения, нужно искать "консенсусное решение".

Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий считает, что в украинских условиях реализовать идею всеобщей обязательной вакцинации нереалистично. В разговоре с РБК-Украина иммунолог подчеркнул, что антивакцинаторские настроения весьма популярны и среди врачей, и даже в академических медицинских кругах.

"В вопросах вакцинации пересекаются понятия прав и обязанностей человека, тут нельзя провести четкий раздел по линии "белое-черное", – отметил Лапий.

Но, по его мнению, в данном случае общественный интерес на первом месте, что подтверждается и решениями ЕСПЧ, и международными конвенциями о медицинских вмешательствах. Ведь если человек отказывается от бесплатной и проверенной вакцины, потом попадает в реанимацию, и на его лечение тратятся большие человеческие и финансовые ресурсы – то тем самым нарушаются права других людей.

Потому, по словам Лапия, вакцинация должна быть обязательной в тех сферах и на тех объектах, которые необходимы для безопасности страны и ее нормальной жизнедеятельности. В их числе армия, полиция, образование, атомные электростанции, "Укрзализниця", "Укрпочта" и тому подобное.

Введение обязательной вакцинации для отдельных профессиональных групп параллельно с ограничениями для непривитых, в частности, на пользование транспортом, в ноябре довольно сильно ускорило вакцинацию в Украине.

Но вскоре график прививок опять пошел вниз. Очевидно, после того, как граждане увидели, что контролируют выполнение новых норм далеко не так строго, как обещалось. Потому в украинских реалиях без должного контроля и борьбы с продажей сертификатов жесткие меры по вакцинации будут иметь только ограниченный эффект.