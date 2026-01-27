Лякалка від Орбана: угорців перед виборами спамитимуть петицією про Україну

Про свої наміри уряд Орбана оголосив ще 16 січня, а тепер оприлюднив сам документ.

На зображенні, яке супроводжує петицію, зображений президент України Володимир Зеленський із простягнутою рукою. Поруч з ним - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які, імовірно, закликають дати гроші Україні.

У петиції стверджується, що Україну протягом чотирьох років планують прийняти до ЄС, який нібито виплатить Києву 800 млрд доларів. Крім того, автори документа пишуть, що Брюссель "вступає у війну на боці України", а витрати буцімто ляжуть на плечі платників податків у Європі, зокрема, й угорців.

У петиції також лякають можливим скасуванням 13-ї та 14-ї пенсій, підвищення податків і комунальних тарифів для угорців. Отримані кошти, як стверджується в тексті, "відправлять до України".

Після отримання виборцям пропонують відмітити три твердження, зокрема, про відмову від подальшого фінансування війни, утримання України та підвищення комунальних тарифів. Після заповнення бланк можна буде безкоштовно повернути до 23 березня.