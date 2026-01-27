Страшилка от Орбана: венгров перед выборами будут спамить петицией об Украине

Правительство Венгрии в ближайшее время разошлет избирателям петицию, которая направлена против финансовой и военной помощи Евросоюза для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского правительства в Facebook.
О своих намерениях правительство Орбана объявило еще 16 января, а теперь обнародовало сам документ.
На изображении, которое сопровождает петицию, изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой. Рядом с ним - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, которые, вероятно, призывают дать деньги Украине.
В петиции утверждается, что Украину в течение четырех лет планируют принять в ЕС, который якобы выплатит Киеву 800 млрд долларов. Кроме того, авторы документа пишут, что Брюссель "вступает в войну на стороне Украины", а расходы якобы лягут на плечи налогоплательщиков в Европе, в том числе и венгров.
В петиции также пугают возможной отменой 13-й и 14-й пенсий, повышением налогов и коммунальных тарифов для венгров. Полученные средства, как утверждается в тексте, "отправят в Украину".
После получения избирателям предлагают отметить три утверждения, в частности, об отказе от дальнейшего финансирования войны, содержания Украины и повышения коммунальных тарифов. После заполнения бланк можно будет бесплатно вернуть до 23 марта.
Напомним, выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Орбан, который находится у власти уже более 15 лет, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти. Его главным конкурентом стал Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса".
Пытаясь победить в выборах, Орбан развернул масштабную кампанию запугивания. В частности, он призывает поддержать его, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну".
Кроме того, премьер Венгрии использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника. На рекламных щитах правящей партии утверждается, что голосование за оппозицию будет означать "отправку танков и молодежи на фронт".