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Лягали один за одним. Снайпери ЗСУ ліквідували чотирьох окупантів (відео)

Фото: снайпери ЗСУ ліквідували чотирьох окупантів(t.me landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Пара українських снайперів ліквідувала чотирьох окупантів на одному з українських оборонних рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сили Спеціальних Операцій ЗС України.

"Окупанти лягали один за одним. Снайперська пара ССО України відпрацювала по противнику", - заявили в ССО.

За їх словами двох снайперів попередньо повідомили, що противник планує наступ у зазначеному районі. З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог вже поінформований про можливу роботу українських снайперів, проте фраза "попереджений - озброєний", цього разу не спрацювала.

"Після виявлення двох російських солдатів, наші снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири тіла окупантів прикрасили ландшафт на одному з наших оборонних рубежів", - розповіли додали в силах Спеціальних Операцій.

Нагадаємо, бійці маріупольського спротиву показали фото наслідків від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.

РБК-Україна повідомляло, як в Генштабі заявили, що ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі.

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