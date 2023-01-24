Ложились один за другим. Снайперы ВСУ ликвидировали четырех оккупантов (видео)

"Оккупанты ложились один за другим. Снайперская пара ССО Украины отработала по противнику", - заявили в ССО.

По их словам, двое снайперов предварительно сообщили, что противник планирует наступление в указанном районе. По радиоперехвату стало понятно, что враг уже информирован о возможной работе украинских снайперов, однако фраза "предупрежден - вооружен", на этот раз не сработала.

"После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре тела оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", - рассказали в силах Специальных Операций.