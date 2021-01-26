Львовскую область засыпает снегом. Одну из трасс закрыли для грузовиков

Сегодня, 26 января, на одной из трасс Львовской области ввели ограничения для грузовиков. Это связано с тем, что дорогу засыпает снегом.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на 13:00 на трассе трассе Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи и Хоробров ограничено движение для крупногабаритного транспорта. Это связано с тем, что из-за порывистого ветра дорогу заметает снегом и необходим проезд для работы снегоочистительной техники.

Также сообщается, что на этом участке образовалась пробка, наблюдается медленное движение легковых авто.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков из-за снегопада. В частности, закрыт участок на объездной дороге Ровно. Сейчас там тоже наблюдаются пробки в связи с тем, что работает снегоуборочная техника.

Также стало известно, что погода в Украине серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Он обусловит сильные штормовые осадки в среду, 27 января, но непогода будет не везде.