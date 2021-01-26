ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Львовскую область засыпает снегом. Одну из трасс закрыли для грузовиков

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 26 января, на одной из трасс Львовской области ввели ограничения для грузовиков. Это связано с тем, что дорогу засыпает снегом.

Самые читаемые новости

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на 13:00 на трассе трассе Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между селами Тудорковичи и Хоробров ограничено движение для крупногабаритного транспорта. Это связано с тем, что из-за порывистого ветра дорогу заметает снегом и необходим проезд для работы снегоочистительной техники.

Также сообщается, что на этом участке образовалась пробка, наблюдается медленное движение легковых авто.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиков из-за снегопада. В частности, закрыт участок на объездной дороге Ровно. Сейчас там тоже наблюдаются пробки в связи с тем, что работает снегоуборочная техника.

Также стало известно, что погода в Украине серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Он обусловит сильные штормовые осадки в среду, 27 января, но непогода будет не везде.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Львовская областьдорогиСнегопад