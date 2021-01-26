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Львівську область засипає снігом. Одну з трас закрили для вантажівок

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 26 січня, на одній з трас Львівської області ввели обмеження для вантажівок. Це пов'язано з тим, що дорогу засипає снігом.

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Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на 13:00 на трасі трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між селами Тудорковичі та Хоробров обмежено рух великогабаритного транспорту. Це пов'язано з тим, що через поривчастий вітер дорогу замітає снігом і необхідний проїзд для роботи снігоочисної техніки.

Також повідомляється, що на цій ділянці утворилася пробка, спостерігається повільний рух легкових авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок через снігопад. Зокрема, закрито ділянку на об'їзній дорозі Рівного. Зараз там теж спостерігаються затори у зв'язку з тим, що працює снігоприбиральна техніка.

Також стало відомо, що погода в Україні серйозно зіпсується через новий циклон, який прийде з південно-заходу. Він обумовить сильні штормові опади у середу, 27 січня, але негода буде не скрізь.

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