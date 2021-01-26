В Украине серьезно ухудшится погода: где ждать мощных снегопадов и ливней

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине серьезно испортится из-за нового циклона, который придет с юго-запада. Он обусловит сильные штормовые осадки в среду, 27 января, но непогода будет не везде.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook рассказала, где ожидаются самые сильные снегопады и дожди.

По ее словам, больше всего достанется центральной части Украины, сложная погода будет и на юго-западе. "Крыло циклона" потянется также через Полтавщину до Сумщины.

"Под вечер 27-го января и ночью 28-го января циклон подчинит себе еще и практически все северные области", - прогнозирует Диденко.

А вот в западных и юго-восточных областях ожидаются небольшие осадки или просто облачность. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

Температура на Западе завтра -1... -3 мороза, на Востоке +3+7 градусов, на Юге - Одесщина и Николаевщина около нуля, а Херсонщина и Запорожье +4+9 градусов, в Крыму до +10 градусов. На Севере от -1 до +1 градуса. В Центре около нуля, но на Днепропетровщине до +4+6 градусов.

В Киеве 27-го января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Циклон вероятно затронет столицу снегом или поздно вечером в среду или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще будет сыпать. Ветер завтра угомонится, но 28-го снова усилится.

В Укргидрометцентре показали на картах чего ждать от погоды 27 января.

Погода в Украине 27 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее про непогоду в среду, 27 января, предупредили также синоптики Украинского гидрометцентра, показав карты на ближайшие три дня.