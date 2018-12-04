ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Львовской таможне оформили первые транзитные "евробляхи"

Новости » Экономика    04.12.2018 - 19:31
На Львовской таможне оформили первые транзитные "евробляхи"
Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

За ввоз Ford Foсus 2004 года выпуска оплатили около 70 тыс. гривен

На Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины (ГФС) оформили залога за первые два автомобили на еврономерах за ввоз машин с целью транзита территорией Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой ГФС.

В целом двое граждан внесли более 120 тыс. гривен залога за ввоз двух авто. В частности, в одном из случаев гражданин Украины внес денежный залог в сумме около 70 тыс. гривен за ввоз автомобиля Ford Foсus 2004 года выпуска. Другой гражданин за ввоз автомобиля Skoda Ocktavia 2005 года выпуска уплатил 55 тыс. гривен.

"Сумма денежных средств, внесенных как залог, эквивалентная сумме предусмотренных законодательством налогов и сборов, уплачиваемых при таможенном оформлении товаров в свободное обращение на территории Украины. При условии вывоза транспортного средства денежный залог возвращается гражданину по его заявлению или уполномоченному им лицу или остается на соответствующем счете таможни отправления как предоплата для обеспечения выполнения будущих обязательств", - уточнили в ГФС.

Напомним, 27 ноября 2018 Черновицкая таможня оформила первый автомобиль на еврономерах по новому законодательству. В частности, гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, оплатив 49,3 тыс. гривен.

На западной границе сократились очереди, - Госпогранслужба В ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами "евроблях"
Новости Украины растаможкаевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь