На Львовской таможне оформили первые транзитные "евробляхи"

Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

За ввоз Ford Foсus 2004 года выпуска оплатили около 70 тыс. гривен

На Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины (ГФС) оформили залога за первые два автомобили на еврономерах за ввоз машин с целью транзита территорией Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой ГФС.

В целом двое граждан внесли более 120 тыс. гривен залога за ввоз двух авто. В частности, в одном из случаев гражданин Украины внес денежный залог в сумме около 70 тыс. гривен за ввоз автомобиля Ford Foсus 2004 года выпуска. Другой гражданин за ввоз автомобиля Skoda Ocktavia 2005 года выпуска уплатил 55 тыс. гривен.

"Сумма денежных средств, внесенных как залог, эквивалентная сумме предусмотренных законодательством налогов и сборов, уплачиваемых при таможенном оформлении товаров в свободное обращение на территории Украины. При условии вывоза транспортного средства денежный залог возвращается гражданину по его заявлению или уполномоченному им лицу или остается на соответствующем счете таможни отправления как предоплата для обеспечения выполнения будущих обязательств", - уточнили в ГФС.

Напомним, 27 ноября 2018 Черновицкая таможня оформила первый автомобиль на еврономерах по новому законодательству. В частности, гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, оплатив 49,3 тыс. гривен.