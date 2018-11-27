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Першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів

Новини » Економіка    27.11.2018 - 15:05
Першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів
Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розмитнення автомобіля 2004 року обійшлося в 50 тис. грн

Чернівецька митниця оформила перший автомобіль на єврономерах за новим законодавством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними відомства, громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши 49,3 тис. грн. Таким чином мито (10%) склало 4,6 тис. грн, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) - 28,765 тис. грн та ПДВ (20%) - 15,957 тис грн.

У ДФС зазначили, протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності нового закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-ю знижкою. Таким чином через три місяці митне оформлення даної Renault Laguna вартувало б 83,8 тис. грн. Тобто економія склала 34,5 тис. грн.

Крім того, митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн (500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) у разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України.

У ДФС нагадали, що до 25 листопада, коли вступив в силу закон, що передбачає нові правила ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, імпорт цієї автівки був неможливим через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит",53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення". З авто, ввезених цього року в режимі "транзит", 122,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі у ДФС немає статистики з "тимчасового ввезення", оскільки термін перебування цих авто ще не завершився.

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