ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Львіській митниці оформили перші транзитні "євробляхи"

Новини » Економіка    04.12.2018 - 19:31
На Львіській митниці оформили перші транзитні "євробляхи"
Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

За ввезення Ford Foсus 2004 року випуску сплатили близько 70 тис. гривень

На Львівській митниці Державної фіскальної служби України (ДФС) оформили застави за перші два автомобілі на єврономерах за ввезення машин з метою транзиту територією України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням ДФС.

Загалом двоє громадян внесли понад 120 тис. гривень застави за ввезення двох авто. Зокрема, в одному з випадків громадянин України вніс грошову заставу в сумі близько 70 тис. гривень за ввезення автомобіля Ford Foсus 2004 року випуску.  Інший громадянин за ввезення автомобіля Skoda Ocktavia 2005 року випуску сплатив 55 тис. гривень.

"Сума коштів, внесених як грошова застава, еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів, що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України.  За умови вивезення транспортного засобу грошова застава повертається громадянинові за його заявою чи уповноваженій ним особі або залишається на відповідному рахунку митниці відправлення як передоплата для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань", - уточнили в ДФС.

Нагадаємо, 27 листопада 2018 Чернівецька митниця оформила перший автомобіль на єврономерах за новим законодавством. Зокрема, громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши 49,3 тис. гривень.

На західному кордоні скоротилися черги, - Держприкордонслужба У ДФС порахували втрати держбюджету від блокування кордонів вланиками "євроблях"
Новини України растаможкаевробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся