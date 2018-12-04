На Львіській митниці оформили перші транзитні "євробляхи"

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За ввезення Ford Foсus 2004 року випуску сплатили близько 70 тис. гривень

На Львівській митниці Державної фіскальної служби України (ДФС) оформили застави за перші два автомобілі на єврономерах за ввезення машин з метою транзиту територією України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням ДФС.

Загалом двоє громадян внесли понад 120 тис. гривень застави за ввезення двох авто. Зокрема, в одному з випадків громадянин України вніс грошову заставу в сумі близько 70 тис. гривень за ввезення автомобіля Ford Foсus 2004 року випуску. Інший громадянин за ввезення автомобіля Skoda Ocktavia 2005 року випуску сплатив 55 тис. гривень.

"Сума коштів, внесених як грошова застава, еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів, що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України. За умови вивезення транспортного засобу грошова застава повертається громадянинові за його заявою чи уповноваженій ним особі або залишається на відповідному рахунку митниці відправлення як передоплата для забезпечення виконання майбутніх зобов’язань", - уточнили в ДФС.

Нагадаємо, 27 листопада 2018 Чернівецька митниця оформила перший автомобіль на єврономерах за новим законодавством. Зокрема, громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши 49,3 тис. гривень.