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Во Львовской области женщина умерла от гриппа

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 18:33
Во Львовской области женщина умерла от гриппа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

66-летняя больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания

Во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания, сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минзрава.

Отмечается, что во Львовской области зарегистрирован один летальный случай от гриппа среди взрослых, женщина в возрасте 66 лет.

"Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания. Состояние осложнилось из-за наличия долговременной болезни сердечно-сосудистой системы. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок. По данным областного лабораторного центра, причиной смерти ребенка стал вирус гриппа А.

Напомним, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 13 человек.

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