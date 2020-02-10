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У Львівській області жінка померла від грипу

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 18:33
У Львівській області жінка померла від грипу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

66-річна хвора звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання

У Львівській області від грипу померла 66-річна жінка. Хвора звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання, повідомляють у прес-службі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

Зазначається, що у Львівській області зареєстровано один летальний випадок від грипу серед дорослих, жінка віком 66 років.

"Хвора звернулась за медичною допомогою на третій день захворювання. Стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина. За даними обласного лабораторного центру, причиною смерті дитини став вірус грипу А.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що в Україні від грипу та ГРВІ померли 13 людей.

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