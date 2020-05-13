Во Львовской области зарегистрировали уже 870 случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на сегодня во Львовской области зарегистрировали 870 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в области коронавирусом заразились 870 человек, из них 168 пациентов выздоровели и еще 22 умерли. Сейчас статистика еще не учла одного пациента, который умер с диагнозом коронавирус, следовательно, количество летальных случаев в целом - 23.

Как отмечается, за последние 24 часа в лабораторных центрах города провели 308 ПЦР-тестов. У 45 граждан обнаружили коронавирус, из них инфицированными оказались 30 жителей Львова. Сейчас в больнице находится 161 человек, из них в реанимации - 10 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 402 в течение последних суток. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровела рекордное количество граждан. Так, вылечились от болезни 343 пациента, что на 258 пациентов больше чем на день раньше.

Вместе с тем, в стране за прошедшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19.