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У Львівській області зареєстрували вже 870 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 10:22
У Львівській області зареєстрували вже 870 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області за останню добу зареєстровано 45 нових випадків інфікування коронавірусом

Станом на сьогодні у Львівській області зареєстрували 870 інфікованих коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, в області коронавірусом інфікувались 870 осіб, з них 168 пацієнтів одужали та ще 22 померли. Наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також з діагнозом коронавірусу, відтак, кількість летальних випадків загалом - 23.

Як зазначається, за останні 24 години у лабораторних центрах міста провели 308 ПЛР-тестів. У 45 громадян виявили коронавірус, з них інфікованими виявились 30 мешканців Львова. Наразі у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації - 10 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 402 протягом останньої доби. Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

Крім того, в Україні за минулу добу від коронавірусу одужала рекордна кількість громадян. Так, вилікувались від хвороби 343 пацієнти, що на 258 пацієнтів більше ніж на день раніше.

Разом з тим, в країні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Теги Новини України Львовская областьКоронавірус
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