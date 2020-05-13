В Украине подтверждено около 16,5 тыс. случаев COVID-19: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР
В Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 402 в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели);
- Волынская обл. - 510 (127 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели);
- Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели);
- Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели);
- Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели);
- г. Киев - 1960 (169 выздоровели);
- Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);
- Львовская обл. - 870 (168 выздоровели);
- Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели);
- Одесская обл. - 680 (39 выздоровели);
- Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели);
- Сумская обл. - 157 (81 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели);
- Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели);
- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели);
- Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2 444 (429 выздоровели);
- Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).
Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19.
Кроме того, в Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество граждан.