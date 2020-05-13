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В ВСУ от коронавируса вылечились трое военных, один - заболел

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 09:59
В ВСУ от коронавируса вылечились трое военных, один - заболел
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент болеют COVID-19 43 военных

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки от коронавируса вылечились трое военнослужащих, еще один заболел. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что новый случай заболевания выявлен у военного во Львовской области. Он проходит лечение дома под контролем медиков. Состояние пациента удовлетворительное.

"На 07:00 13 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая", - сообщили в ВСУ.

Отметим, в Украине за прошлые сутки зафиксирован рост новых заболеваний коронавирусом после двухдневного спада. За 12 мая заболели COVID-19 402 человека, днем ранее - 375. Общее число больных коронавирусом близится к 16,5 тысячам.

Умерли от коронавируса в Украине за сутки еще 14 человек. Всего жертвами в стране COVID-19 стали 439 человек.

Кроме этого РБК-Украина писало, что за сутки в стране выздоровело от коронавируса рекордное количество человек. За последние 24 часа в Украине выздоровели 343 пациента, днем ранее - 85.

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраинывоенныеКоронавирус
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