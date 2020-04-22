Во Львовской области зафиксировали две новые смерти от COVID-19

Умерла женщина с Яворивского района и мужчина из Мостиского района
Во Львовской области зафиксировали два новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Сообщается, что скончалась 60-летняя женщина из Яворивского района, она работала санитаркой в Центре легочного здоровья.
"Заболела 7 апреля, только 12-го обратилась за помощью к врачам по месту работы. До сих пор лечилась самостоятельно. Сразу же после обращения была госпитализирована. Умерла сегодня, 22 апреля", - говорится в сообщении.
Также коронавирус унес жизнь мужчины из Мостиского района.
"Умер в Винниковском госпитале в ночь с 20 на 21 апреля. Результаты тестирования на COVID-19 поступили посмертно, сегодня", - уточнили в штабе.
В общем, во Львовской области количество смертельных случаев возросло до 12.
Напомним, по состоянию на 9:30 22 апреля, в Украине было зафиксировано 174 случая смерти от коронавируса. За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев.
В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких среди государств-соседей и составляет всего 2,7%.