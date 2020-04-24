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Правительство утвердит распределение средств на лечение коронавируса

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 11:13
Правительство утвердит распределение средств на лечение коронавируса
Фото Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

При составлении тарифов будут включать все средства, которые необходимы для лечения больных коронавирусом

На заседании Кабмина будет утверждено, сколько средств тратится на медпрепараты для лечения больных коронавирусом с учетом доплат для медиков. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 24 апреля состоится внеочередное заседание Кабинета министров, где будут рассматривать вопрос "ковидовского" пакета распределения средств для лечения инфицированных людей.

"Мы утвердим тарифы, которые включают в себя дополнительные доплаты - вознаграждения работникам, учреждениям здравоохранения в размере до 300% заработной платы, обеспечение пациентов лекарственными средствами и медизделиями. При составлении и рассмотрении этих тарифов мы пошли именно от того, сколько средств требует лечение одного больного коронавирусом. То есть все без исключения расчеты, которые использовались при составлении этого тарифа включают все средства, которые необходимы для лечения больных коронавирусом и эту дополнительную заработную плату", - заявил Степанов.

Также он отметил, что проект правительственного акта также определит правила и условия, с которыми учреждения здравоохранения будут получать оплату услуг.

"Проектом акта предлагается утвердить перечень учреждений, оказывающих стационарную помощь пациентам с коронавирусом. Сегодня это больницы первой волны, которые утверждены в Минздраве. После принятия этого пакета они будут утверждены постановлением", - добавил он.

Напомним, больницы первой волны заполнены больными на коронавирус лишь на 20%.

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