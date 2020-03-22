Во Львовской области зафиксированы 3 новые подозрения на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подозревают у жителей Львова и Перемышлянского района

Во Львовской области сегодня, 22 марта, были зафиксированы 3 новые подозрения на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, сегодня в областную инфекционную клиническую больницу прибыли 3 пациента со Львова и Перемышлянского района, у которых подозревают заражение коронавирусом. Сейчас в области зафиксировано 87 подозрений на COVID-19.

"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 54 человека. На самоизоляции находятся 32 человека. За все время выписаны - 11 пациентов. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкий к удовлетворительному. У одной пациентки приближенный к тяжелому", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области заподозрили коронавирус у жителя Бердичева. Сейчас проводится лабораторная проверка анализов пациента.

Кроме того, по состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала этого года Центр получил 531 сообщение о подозрении.