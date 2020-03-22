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В Житомирской области подозревают коронавирус у еще одного человека

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 14:04
В Житомирской области подозревают коронавирус у еще одного человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 22 марта в Житомирской области не зафиксировано новых случаев заражения

В Житомирской области 21 марта поступил материал с подозрением на коронавирус от жителя Бердичева. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Отметим, по состоянию на 22 марта в Житомирской области не зафиксировано новых случаев заражения Covid-19.

Напомним, Минздрав уточнил информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве, о последнем случае в столице сообщат позже. В министерстве отметили, что вчера по Киеву возник дисбаланс в отчетности относительно одного случая.

Также в Минздраве рассказали, что в связи с распространением коронавируса в Украине необходимо носить маску, потому что все могут быть потенциально инфицированными Covid-19.

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

РБК-Украина писало, что режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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