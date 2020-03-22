У Львівській області зафіксовано 3 нові підозри на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підозрюють у жителів Львова та Перемишлянського району

У Львівській області сьогодні, 22 березня, було зафіксовано 3 нові підозри на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, сьогодні до обласної інфекційної клінічної лікарні прибули 3 пацієнти зі Львова та Перемишлянського району, у яких підозрюють зараження коронавірусом. Наразі в області зафіксовано 87 підозр на COVID-19.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 54 особи. На самоізоляції знаходяться 32 особи. За увесь час виписано - 11 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки наближений до важкого", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області запідозрили коронавірус у жителя Бердичева. Наразі проводиться лабораторна перевірка аналізів пацієнта.

Крім того, станом на ранок 22 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку цього року Центр отримав 531 повідомлення про підозру.