У Львівській області зафіксували дві нові смерті від COVID-19

Померла жінка з Яворівського району та чоловік з Мостиського району
У Львівській області зафіксували два нових смертельних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу.
Повідомляється, що померла 60-річна жінка із Яворівського району, вона працювала санітаркою у Центрі легеневого здоров’я.
"Захворіла 7 квітня, лише 12-го звернулась по допомогу до лікарів за місцем роботи. Досі лікувалась самотужки. Одразу ж після звернення була госпіталізована. Померла сьогодні, 22 квітня", - йдеться у повідомленні.
Також коронавірус забрав життя чоловіка з Мостиського району.
"Помер у Винниківському госпіталі в ніч із 20 на 21 квітня. Результати тестування на COVID-19 надійшли посмертно, сьогодні", - уточнили в штабі.
Загалом у Львівській області кількість смертельних випадків зросла до 12.
Нагадаємо, станом на 9:30 22 квітня, в Україні було зафіксовано 174 випадки смерті від коронавірусу. За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців.
Водночас, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним із найнижчих серед держав-сусідів і становить усього 2,7%.