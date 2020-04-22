У Львівській області зафіксували дві нові смерті від COVID-19

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Померла жінка з Яворівського району та чоловік з Мостиського району

У Львівській області зафіксували два нових смертельних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу.

Повідомляється, що померла 60-річна жінка із Яворівського району, вона працювала санітаркою у Центрі легеневого здоров’я.

"Захворіла 7 квітня, лише 12-го звернулась по допомогу до лікарів за місцем роботи. Досі лікувалась самотужки. Одразу ж після звернення була госпіталізована. Померла сьогодні, 22 квітня", - йдеться у повідомленні.

Також коронавірус забрав життя чоловіка з Мостиського району.

"Помер у Винниківському госпіталі в ніч із 20 на 21 квітня. Результати тестування на COVID-19 надійшли посмертно, сьогодні", - уточнили в штабі.

Загалом у Львівській області кількість смертельних випадків зросла до 12.

Нагадаємо, станом на 9:30 22 квітня, в Україні було зафіксовано 174 випадки смерті від коронавірусу. За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців.

Водночас, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним із найнижчих серед держав-сусідів і становить усього 2,7%.