Смертность от коронавируса в Украине одна из самых низких, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (пресс-служба Кабмина)

Примерно такой же уровень смертности зафиксирован в Финляндии и Норвегии

Уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких и составляет 2,7%. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такой уровень летальности говорит о том, что введенные государством ограничения были своевременными и эффективными.

"Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии", - сообщил Шмыгаль.

Отметим, за последние 24 часа вследствие COVID-19 скончались 13 украинцев. По состоянию на 9:30 22 апреля, число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174.

Также сообщалось, что сегодня Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, пик заражений COVID-19 ожидается между 3 и 8 мая..