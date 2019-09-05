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У Львівській області затримали втікачів з колонії, постраждав поліцейський

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 09:57
У Львівській області затримали втікачів з колонії, постраждав поліцейський
Фото: постраждалий правоохоронець (lv.npu.gov.ua)

Правоохоронець отримав проникаюче ножове поранення

У Львівській області під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії, постраждав співробітник поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомили в поліції, ввечері 4 вересня співробітник Жидачівського відділення поліції, перебуваючи поза службою, виявив неподалік села Межиріччя підозрілих чоловіків, які підпадали під орієнтування на втікачів з Миколаївської виправної колонії. Після відмови пройти до відділку поліції, правоохоронець вирішив самостійно затримати підозрюваних.

"Чоловіки відмовились і Олег Франків (співробітник поліції - ред.) прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удар ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що на місце події негайно прибули інші правоохоронці та затримали зловмисників. Постраждалий співробітник поліції був госпіталізований, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в поліції Львівської області підтвердили інформацію про втечу двох засуджених з Миколаївської виправної колонії. Втеча сталася у вівторок, 3 вересня. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393. Втікачам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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