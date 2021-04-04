UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львовской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, есть пострадавший

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области взорвался боеприпас времен Второй мировой войны. В результате мужчину госпитализировали с множественными ранениями.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Инцидент произошел в селе Конотопы Червоноградского района. Там местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны и во время разбора произошел взрыв.

Из-за этого мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды боеприпасов времен Второй мировой войны. Полиция проводит следствие по факту взрыва.

Напомним, ранее в Одессе произошел взрыв. В результате инцидента в многоквартирном доме есть пострадавшие.

Отметим, в Камянском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вторая мировая войнаснарядВзрыв
Читайте также
В Киеве из-за взрыва обрушилось здание. Под завалами могут быть люди
Взрыв газа в Одессе: один пострадавший умер в больнице
Прогноз погоды