У Львівській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни, є постраждалий

У Львівській області вибухнув боєприпас часів Другої світової війни. В результаті чоловіка госпіталізували з множинними пораненнями.

Інцидент стався в селі Конотопи Червоноградського району. Там місцевий 33-лений житель у дворі власного будинку розбирав боєприпас часів Другої світової війни і під час розбору стався вибух.

Через це чоловік має поранення нижньої щелепи, йому майже відірвало кисть лівої руки, а також медики зафіксували множинні осколкові поранення грудної клітини, живота і стегна.

З місця події вилучили 92 порожні гільзи, 42 предмети, схожі на боєприпаси і 21 предмет, схожий на снаряди до боєприпасів часів Другої світової війни. Поліція проводить слідство за фактом вибуху.