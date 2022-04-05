Во Львовской области временно запретили заходить и заезжать в лес

Во Львовской области мирным жителям временно запретили посещать леса и заезжать на их территорию транспортными средствами и самоходной техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Львовской ОВА Максима Козицкого.
Отмечается, что запрет будет продолжаться в течение действия военного положения.
Сообщается, что это нужно для того, чтобы не возникали лесные пожары и для уменьшения их последствий.
Исключения есть для:
То есть, запрет не распространяется на работников лесных хозяйств и ту сезонную работу, которую они должны выполнять.
Ранее мы сообщали, что в Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес.
Также мы писали, что в Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов.
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