У Львівській області тимчасово заборонили заходити та заїжджати до лісу

У Львівській області мирним жителям тимчасово заборонили відвідувати ліси й заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Зазначається, що заборона триватиме упродовж дії воєнного стану.
Повідомляється, що це потрібно для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їхніх наслідків.
Виключення є для:
Тобто, заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати.
Раніше ми повідомляли, що у Кремінній внаслідок російських обстрілів загорівся ліс.
Також ми писали, що в Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів.
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