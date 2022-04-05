У Львівській області тимчасово заборонили заходити та заїжджати до лісу

Зазначається, що заборона триватиме упродовж дії воєнного стану.

Повідомляється, що це потрібно для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їхніх наслідків.

Виключення є для:

транзитних шляхів;

транспортних засобів Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, ДПСУ, ДССТ, ДССЗЗІ України, Нацгвардії України, СБУ, СЗР України, УДО України, МВС та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, які використовують для лісогосподарської мети.

Тобто, заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати.