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Во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 13:23
Во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта
Иллюстративное фото (flickr.com-Нацгвардия Украины)

У курсанта обнаружили огнестрельное ранение груди

На военном полигоне во Львовской области обнаружили мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением груди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военной службы правопорядка в ВСУ.

Сообщается, что тело курсанта нашли 22 апреля около 18:00.

"На военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняют следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, следователи львовского управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

По факту трагедии следователи ГБР открыли уголовное производство.

22 квітня 2020 року, близько 18.30, на військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з...

Опубліковано Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Середа, 22 квітня 2020 р.

Напомним, в прошлом году во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. От полученных трамв военный скончался в больнице.

Также сообщалось, что в Херсонской области следователи расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что привело к смерти военнослужащего.

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