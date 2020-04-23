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У Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 13:23
У Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта
Ілюстративне фото (flickr.com-Нацгвардія України)

У курсанта виявили вогнепальне поранення грудей

На військовому полігоні у Львівській області виявили мертвого курсанта одного з військових вишів із вогнепальним пораненням грудей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Повідомляється, що тіло курсанта знайшли 22 квітня близько 18:00.

"На військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини загибелі хлопця з’ясовують слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, слідчі львівського управління Державного бюро розслідування та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

За фактом трагедії слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження.

22 квітня 2020 року, близько 18.30, на військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з...

Опубліковано Військова служба правопорядку у Збройних Силах України Середа, 22 квітня 2020 р.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив побратима по службі. Від отриманих травм військових помер в лікарні.

Також повідомлялося, що у Херсонській області слідчі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця.

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