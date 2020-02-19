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Во Львовской области командование воинской части скрыло убийство старшины

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 21:17
Во Львовской области командование воинской части скрыло убийство старшины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Солдат-контрактник ударил ножом в живот старшину

Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.

Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.

"Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему", - говорится в сообщении.

По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. От полученных травм военный скончался в больнице.

Также РБК-Украина сообщало, что Лычаковский районный суд Львова арестовал солдата срочной службы, подозреваемого в убийстве пограничника.

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Новости Украины Львовская областьвоенныепреступленияГБР
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