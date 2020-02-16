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У Львівській області водій під наркотиками наїхав на пішоходів

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 11:21
У Львівській області водій під наркотиками наїхав на пішоходів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті наїзду постраждали 3 людини

У Львівській області водій автомобіля, перебуваючи під дією наркотичних речовин, скоїв наїзд на пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, 39-річний водій автомобіля "Таврія Славута" на автодорозі Городок-Комарно у селі Черляни виїхав на тротуар та збив трьох пішоходів. В результаті інциденту постраждали дві жінки віком 19 та 49 років, а також 22-річний чоловік.

Зазначається, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Правоохоронці затримали порушника, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів на проспекті Льва Ландау. Від отриманих травм пішоходи загинули. Їх особи встановлювалися. ДТП сталося 14 лютого близько 15-ї години.

Також РБК-Україна писало, що у Полтавській області ввечері 15 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та вантажівки. В результаті зіткнення транспортних засобів одна людина загинула та ще 2 постраждали.

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