У Львівській області вітер зірвав дах у будинку престарілих

Сильний вітер зірвав покрівлю в будинку для самотніх непрацездатних людей в селі Новоселище у Львівській області. У будинку перебувало 40 пенсіонерів та 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Львівський портал ".

"За попередніми даними, вітром зірвало близько 20 м2 шиферу над приміщенням їдальні. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - пише видання.

При цьому наголошується, що в будинку для самотніх непрацездатних громадян в Новоселищі знаходяться 40 осіб і шість осіб обслуговуючого персоналу.

Будинок для самотніх непрацездатних людей у Новоселищі відкрили ще у 2004 році. Його облаштували в приміщенні місцевої лікарні, де, як говорили чиновники, провели капітальний ремонт.