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У Львівській області вітер зірвав дах у будинку престарілих

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Львівська область, Понеділок 31 січня 2022 14:20
У Львівській області вітер зірвав дах у будинку престарілих Фото: мокрий сніг, жінка закривається парасолькою (Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Сильний вітер зірвав покрівлю в будинку для самотніх непрацездатних людей в селі Новоселище у Львівській області. У будинку перебувало 40 пенсіонерів та 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

"За попередніми даними, вітром зірвало близько 20 м2 шиферу над приміщенням їдальні. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - пише видання.

При цьому наголошується, що в будинку для самотніх непрацездатних громадян в Новоселищі знаходяться 40 осіб і шість осіб обслуговуючого персоналу.

Будинок для самотніх непрацездатних людей у Новоселищі відкрили ще у 2004 році. Його облаштували в приміщенні місцевої лікарні, де, як говорили чиновники, провели капітальний ремонт.

Нагадаємо, в Україні 31 січня знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.

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