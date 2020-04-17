Во Львовской области церковники нарушили карантин, полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

В полиции подчеркнули, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.

"Во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем учаникам ходы, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен.

"Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", - сообщили в МВД.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области в рамках усиления карантинных ограничений на период пасхальных праздников закроют все церкви.

Также сообщалось, что УПЦ МП позволила проводить богослужения на Пасху на прихрамовых территориях, невзирая на карантин.

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