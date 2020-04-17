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В Мукачево закрыли все церкви на Пасху

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 13:57
В Мукачево закрыли все церкви на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе будут работать лишь аптеки, АЗС и продуктовые магазины

В Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви в рамках ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

Сообщается, что соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все заведения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - сообщили в горсовете.

При этом разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.

Напомним, Министерство здравоохранения зафиксировало вспышки коронавируса в трех церквях, а также Киево-Печерской лавре. Среди очагов COVID-19 также была церковь в Мукачево.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомире ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников.

Также сообщалось, что Киевская власть приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря в связи со вспышкой коронавируса.

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