Закрытые города и богослужения онлайн: как Украина отметит Пасху на карантине

Власти боятся вспышки коронавируса и усиливают карантин перед Пасхой

Вспышка коронавируса в Украине после пасхальных праздников может привести к необратимым последствиям. Самый значительный православный праздник украинцев в разгар пандемии серьезно пугает власти Украины. Подробнее о том, как Украина готовится к Пасхе 2020 - в материале РБК-Украина.

Вспышка коронавируса после Пасхи

Опасения по поводу тысяч возможных жертв коронавируса после массовых богослужений и освящения пасок и крашенок на выходные высказываются на всех уровнях. Президент Владимир Зеленский ежедневно обращается к гражданам с призывами оставаться на праздники дома и отступить от православной традиции посещения церкви. "Скопление людей на праздниках, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен быть сознателен в отношении того, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - эмоционально заявил Зеленский в видеообращении.

В Минздраве также рассчитывают на сознательность граждан и заявляют, что никакие полицейские меры не смогут удержать людей дома на карантине. Украинские эпидемиологи назвали дни после Пасхи маркерными, поскольку после 24 апреля сразу станет понятна ситуация с пандемией в Украине. Произойдет ли массовая вспышка болезни и не окажутся ли тысячи людей в больницах с потребностью в аппаратах искусственной вентиляции легких, которых в стране просто нет на данный момент.

Церкви призывают прихожан оставаться дома

Церкви отреагировали на существующие угрозы и призвали прихожан оставаться дома и смотреть богослужения онлайн в Сети и по телевизору. Примечательно, что 5 украинских национальных телеканалов будут транслировать богослужения с 23:00 до 3:00 ночи и с 7:30 до 11:30 утра. "Украина" и "Интер" будут показывать службу Украинской православной церкви московского патриархата, 1+1 и UA:Перший – Православной церкви Украины, а ICTV и UA:Перший – Украинской греко-католической церкви.

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий позволил прихожанам присутствовать во время обрядов на Пасху на улице с "соблюдением всех санитарных норм". Но, каким образом люди смогут находиться перед храмами на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга и не общаться между собой не известно. Учитывая, что на полицию и Нацгвардию возложена обязанность обеспечить отсутствие на улице групп в количестве превышающих двух человек, то очевидным становится, то к чему это может привести.

Карантинные зоны в Украине

Социологи группы "Рейтинг" уверяют, что только 4% украинцев собираются посещать церковь на Пасху. Но, даже это число вполне достаточно, чтобы послепраздничная вспышка болезни состоялась. Учитывая приближающиеся местные выборы и стремление некоторых политиков блеснуть оригинальными призывами не исключено, что фразы наподобие "Бог защитит от вируса" могут прозвучать не только из уст депутата из Одессы. Также не внушает оптимизма случай, когда священник с подтвержденным диагнозом COVID-19 на Буковине заявляет, что не верит врачам и собирается вести обряды на праздники.

Впрочем, власти также решили не полагаться исключительно на сознательность граждан и предпринимают превентивные меры. Так, в Запорожской области решили полностью закрыть на праздники четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Власти определили эти населенные пункты карантинными зонами и объяснили, что въезд и выезд в города будут закрыты. "Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - заявил глава облгосадминистрации Виталий Туринок. По всей видимости, ограничения в таких зонах могут касаться и не только передвижения транспорта.