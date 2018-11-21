Во Львовской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, есть погибший

Фото: место аварии (lv.npu.gov.ua)

Водитель легкового автомобиля погиб на месте

Во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с легковым автомобилем Citroen Berlingo погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось сегодня, 21 ноября, около 6:30 на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская в Золочевском районе.

Легковой автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.

В результате столкновения водитель Citroen погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: место аварии (lv.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 20 ноября, в Харьковской области трактор наехал на семь автомобилей и полицейский ВАЗ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием десяти автомобилей в Днепре, которое произошла вечером 19 ноября, полиция открыла уголовное производство. Водитель автомобиля BMW, который допустил столкновение с 9 автомобилями находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме этого, в результате аварии травмированы еще два человека.

Кроме того, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей.